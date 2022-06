La Juventus cerca lo sprint finale e decisivo per battere la concorrenza di Inter e Atalanta e aggiudicarsi le prestazioni di Andrea Cambiaso.



Nella giornata di ieri i dirigenti bianconeri hanno incontrato sia i rappresentanti dell'esterno ligure che il general manager del Genoa, Johannes Spors.



Dopo una prima offerta presentata ad inizio settimana ma ritenuta non congrua dai rossoblù, che valutato il giocatore almeno 10 milioni, la Juve ha presentato una seconda proposta d'acquisto portando la quota fissa da tre a cinque milioni di euro e aggiungendo il cartellino del giovane difensore Radu Dragusin, di ritorno alla base dopo la stagione trascorsa in prestito tra Sampdoria e Salernitana.