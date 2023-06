Il Genoa vuole riportare a casa Krzysztof Piatek. Come scrive Il Corriere dello Sport, in settimana i rossoblù avranno un contatto con l'entourage dell'attaccante polacco. Il 27enne è appena rientrato all'Hertha Berlino dal prestito alla Salernitana e intende tornare quanto prima in Serie A. Fra il giocatore e il Grifone c'è ancora un rapporto speciale e le parti lavorano con fiducia per realizzare quest'operazione amarcord. Piatek ha già detto sì al ritorno al Genoa.