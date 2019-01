Sembra allungarsi ogni giorno di più la lista di possibili acquisti che il Genoa ha messo nel mirino per rinforzare la propria fascia sinistra.



L'ultimo nome in ordine cronologico è quello del ventenne polacco Robert Gumny.



Secondo il Secolo XIX il Grifone avrebbe avuto una relazione positiva sull'esterno del Lech Pozdan direttamente dal suo procuratore, Szymon Pacanowski, lo stesso che sei mesi fa ha portato in Italia Krzysztof Piątek. Una trattativa vera e propria per ora comunque non c'è e Gumny resta soltanto un'alternativa agli obiettivi conclamati come Antonino Barreca, Leonardo Spinazzola e Jordan Lukaku.