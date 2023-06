Il conto alla rovescia dei tifosi del Genoa verso il via della nuova stagione è ufficialmente iniziato.



La marcia di avvicinamento del Grifone verso il campionato del ritorno in Serie A prenderà il via tra poco più di tre settimane con l'avvio del ritiro estivo che quest'anno avrà come sede Moena, in Val di Fassa. Un luogo inedito per i colori rossoblù che per la prima volta coloreranno una località che nel recente passato ha viceversa ospitato diversi club di A come Fiorentina e Sampdoria.



Gilardino e la sua truppa risiederanno al fresco delle Dolomiti dal 10 al 22 luglio disputandovi anche le prime tre amichevoli prestagionali contro avversarie ancora da stabilire. Ciò che già è certo sono invece le date queste tre sfide, calendarizzate per il 15, 18 e 22 luglio.



Terminata questa prima fase di preparazione il Grifone sbarcherà a Pegli, completando in casa l'avvicinamento al via ufficiale della nuova stagione, previsto attorno a Ferragosto a Marassi con il primo turno di Coppa Italia.