Antonio Sanabria resta un obiettivo prioritario del Genoa. L'attaccante paraguaiano, tornato al Betis dopo l'anno e mezzo in prestito al Grifone, è l'indiziato numero uno per rinforzare il reparto avanzato di Rolando Maran. La trattativa con il club andaluso, pur disposto a cedere l'ex di Roma e Sassuolo a titolo definitivo, non è tuttavia affatto semplice. Tra domanda blancoverde e offerta rossoblù ballano infatti almeno un paio di milioni. E come se non bastasse a complicare i piani del Grifone sembra esserci anche l'inaspettata irruzione del Verona, che vorrebbe regalare ad Ivan Juric un altro ex genoano.



Decisiva, a questo punto, potrebbe risultare la volontà dello stesso Sanabria che qualche settimana fa aveva assicurato a Daniele Faggiano di accettare il Genoa come unica destinazione italiana.