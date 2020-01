Il raffreddamento arrivato negli ultimi giorni non sembra aver messo in dubbio il trasferimento di Vittorio Parigini dal Torino al Genoa.



I rossoblù infatti continuano a ritenere il giovane trequartista piemontese un obiettivo primario dell'attuale campagna acquisti mentre i granata, dal canto loro, appaiono sempre più convinti di lasciarlo partire.



A rallentare una trattativa che una settimana fa sembrava sul punto di chiudersi sono alcuni dettagli su cui i due club stanno discutendo da giorni. Nell'operazione infatti il Torino chiede che oltre ad un indennizzo economico vengano inseriti i cartellini di due giovani calciatori della Primavera ligure. Ed è proprio sui nomi di questi giovani che le due dirigenze sono al lavoro per trovare un'intesa.