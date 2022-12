Quanto un operaio specializzato. Lo stipendio che Mimmo Criscito percepirà dal Genoa fino al prossimo 30 giugno sarà molto distante dagli emolumenti faraonici spesso corrisposti ai suoi colleghi.



Pur di tornare a difendere i colori del Grifone, infatti, il difensore partenopeo che domani compirà 36 anni ha accettato di guadagnare il salario minimo imposto dalla Federcalcio ai calciatori professionisti: circa 1775 al mese. Una cifra che moltiplicata per i sei mesi di contratto stabiliti con la società gli permetterà di guadagnare poco più di 10 mila euro in questa sua quarta parentesi in rossoblù.



Lo riporta l'edizione ligure di Repubblica.