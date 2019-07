Sono ore decisive per il futuro di Gianluca Lapadula.



Il centravanti italo-peruviano è ormai prossimo a salutare il Genoa dopo due stagioni con più bassi che alti, anche se soltanto a titolo temporaneo. Il club rossoblù ha infatti raggiunto l'accordo con il Lecce per il trasferimento in prestito annuale del giocatore. A fine campionato i salentini potranno poi decidere se riscattare il suo cartellino oppure terminare il proprio rapporto con l'attaccante.



Le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente nelle prossime ore per definire in via ufficiale la trattativa e limare le ultime divergenze. Tra queste il nodo più duro da sciogliere resta quello legato all'ingaggio del giocatore che attualmente guadagna un milione e mezzo di euro netti all'anno. Una cifra che il Lecce non può neppure avvicinare e che per questo vorrebbe fosse in parte corrisposta dal Genoa.