Sta assumendo sempre più i contorni di un vero e proprio giallo di mercato la trattativa per portare Lisandro Lopez del Benfica al Genoa.



Finito nel mirino dei dirigenti rossoblù da oltre un mese, il difensore argentino sembrava finalmente ad un passo dallo svolgere le visite mediche per il club più antico d'Italia nei primi giorni di questa settimana. Invece, nonostante anche dal Portogallo rimbalzasse ieri la notizia di un suo imminente arrivo nel capoluogo ligure, anche oggi dell'ex centrale dell'Inter non si è avuta traccia.



A bloccare una trattativa che sembrava definita da tempo, con il Benfica intenzionato a cedere in prestito per un anno il ventottenne sudamericano, sarebbero incomprensioni di natura contrattuale ed economica tra lo stesso giocatore ed il club lusitano. Problemi all'apparenza non insormontabili che tuttavia rischiano di far saltare definitivamente l'approdo al Grifone di Lisandro Lopez. Qualora lo stallo dovesse proseguire oltre la fine di questa settimana, il Genoa pare infatti intenzionato a mollare del tutto il giocatore per fiondarsi su un obiettivo alternativo.