Prosegue la protesta della tifoseria organizzata del Genoa contro la ripartenza del campionato a porte chiuse.



Dopo i comunicati stampa e i vari cartelli affissi nei giorni scorsi in diversi punti della città, oggi la contrarietà dei sostenitori rossoblú si è palesata in uno striscione appeso fuori dai cancelli del Luigi Ferraris, a pochi passi dalla Gradinata Nord. "No al calcio senza tifosi" il messaggio comparso sul lenzuolo firmato dal gruppo 5R.