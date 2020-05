"Un'apocalisse": non usa mezzi termini il presidente del Genoa Enrico Preziosi per definire lo scenario che coinvolgerebbe la Serie A in caso di mancata ripartenza del campionato.- ha dichiarato l'imprenditore irpino a La Politica nel Pallone su Radio Rai -, sconvolgerebbe tutti i piani di chi appartiene a questo mondo. Siamo ancora in attesa di capire cosa faranno le tv, aspettiamo che vengano rispettati gli accordi.. C’è il discorso degli abbonamenti, come risarcire i tifosi, sarebbe un disastro, spero che la ripartenza possa essere un punto fermo per tutti".Insomma, nonostante i dubbi e le incertezze per il calcio italiano tornare in campo è quasi un obbligo: "- ha aggiunto Preziosi - risolveremmo tantissimi problemi, per esempio con i broadcaster, si eviterebbero problemi alla Figc per verdetti e retrocessioni, il calcio giocato darebbe una fotografia chiara e certa.si potrà giocare, ci sono ancora tante incertezze, nello sport di squadra non si possono evitare i contatti, bisogna convivere con tutto questo e capire se è possibile o no tornare in campo, ma queste sono decisioni che passano sopra le nostre teste, non abbiamo nessun potere decisionale,Il numero uno del Grifone, infine, plaude ad alcune misure di emergenza che coinvolgeranno il calcio, ribadendo la propria contrarietà ad altre ipotesi: "visto che si giocherebbe a giugno, luglio e ai primi di agosto.visto che nei regolamenti non sono previsti. Sarebbe uno sconvolgimento normativo".