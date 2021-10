"Catania perla del meridione, rialzati e torna al tuo splendore" e "Popolo catanese non mollare" sono i testi di due striscioni a sostegno del capoluogo siciliano, recente vittima di una tremenda alluvione, comparsi questo pomeriggio sugli spalti del Ferraris nel corso della sfida di Serie A tra il Genoa e il Venezia.



Ad esporli sono stati i tifosi rossoblù che hanno voluto in questa maniera omaggiare e dare la propria solidarietà ad una città che come la loro in passato sta attraverso momenti molto difficili a causa dell'emergenza climatica.