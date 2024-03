Genoa, Strootman vicino all'addio. Il sostituto è in casa Juve

Marco Tripodi

Dopo tre stagioni, intervallate dell'annata al Cagliari, a fine stagione le strade del Genoa e di Kevin Strootman potrebbero separarsi.



Il trentaquattrenne olandese ha da tempo espresso la volontà di terminare la propria carriera in patria, magari tra le fila di quello Sparta Rotterdam da cui tutto ebbe inizio quasi vent'anni fa. Il contratto in scadenza con il Grifone il prossimo 30 giugno sembra agevolare tale ipotesi. Malgrado delle scorse settimane diversi componenti della rosa di Alberto Gilardino abbiano prolungato il proprio vincolo contrattuale con il Grifone, l'ex Roma non rientra tra questi. Segno di come l'esilio di Strootman dai Paesi Bassi sia molto vicino a concludersi.



Il Genoa, dal canto suo, si sta già guardando attorno alla ricerca di possibili sostituti di colui che nella Capitale era stata soprannominato la Lavatrice. Gli occhi della dirigenza rossoblù, in particolare, sarebbero caduti su un giovane talento di proprietà della Juventus ma attualmente domiciliato in prestito al Frosinone: il 22enne argentino Enzo Barrenechea.



Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, l'idea del Genoa sarebbe quella di ripetere anche con il mediano sudamericano le fortunate formule già attuate neo mesi scorsi con Radu Dragusin e Koni De Winter, giovani prospetti cresciuti nel vivaio juventino e acquistati dal Grifone con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.



Barrenechea potrebbe inoltre essere utilizzato come contropartita tecnica parziale per abbassare il costo del cartellino di Albert Gudmundsson, gioiello rossoblù altamente gradito dai bianconeri.