Blazquez: 'Il Genoa sarà un marchio globale che andrà oltre il calcio. Saremo competitivi in Europa'

L'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez, ha concesso una lunga e interessante intervista a Forbes, una delle più importanti testate giornalistiche mondiali in ambito finanziario.



Al suo interlocutore il dirigente del Grifone ha spiegato quali sono gli obiettivi extra calcistici del club rossoblù: "Il nostro più grande potenziale è quello di espandere il marchio Genoa CFC all'estero, trascendendo i confini liguri e italiani. Per farlo, dobbiamo pensare oltre il calcio: vogliamo che il Genoa CFC diventi un marchio che comprenda la moda, la musica, l'arte e tutti i tipi di settori rilevanti".



Un progetto ambizioso e globale che passa anche attraverso un profondo restyling del Luigi Ferraris: "Abbiamo lavorato su un piano per lo stadio praticamente da quando siamo arrivati. Abbiamo preparato un investimento compreso tra 85 e 100 milioni di euro".



Blazquez ha poi parlato del grande entusiasmo collettivo che dall'arrivo della 777 Partners alla guida del club si è registrato attorno alla squadra in maniera sempre maggiore: "Ci piace vedere i tifosi andare allo stadio un'ora prima della partita e rimanere un'ora dopo la partita. Siamo stati in grado di attirare una generazione molto più giovane allo stadio, abbassando l'età media dei tifosi di sei anni da 48 a 42 anni. Usiamo la musica per promuovere il nostro marchio e le nostre campagne di abbonamento. A poco a poco le persone a Genova hanno iniziato a sentirsi di nuovo parte di un progetto, parte della città".



Infine una promessa, prettamente sportiva, che farà felici tutti i tifosi del Grifone: "Il Genoa - ha concluso Blazquez - ha il profilo, le infrastrutture e la storia per essere competitivo a livello europeo".