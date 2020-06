Tra i tanto ex che scenderanno in campo domani sera a Marassi nella sfida tra Genoa e Juventus, uno dei più 'freschi' è Stefano Sturaro.



Tornato alla casa madre rossoblù 18 mesi fa dopo tre stagioni passate in bianconero e condite da ben nove trofei racimolati, il centrocampista sanremese seppe subito far male alla Vecchia Signora, andando in rete alla prima presenza della sua seconda vita al Grifone. Era il 17 marzo 2019 e quel giorno i Campioni d'Italia caddero 2-0 al Ferraris.



Un ricordo che Sturaro difficilmente dimenticherà e che porterà nel cuore assieme alle tante emozioni vissute nel club più titolato d'Italia:

“Cose belle alla Juve ne ho vissute tante - ha ricordato in un'intervista a Sky Sport - dalla vittoria di uno scudetto festeggiato in bianconero al Ferraris, per di più nello spogliatoio del Genoa, alla rete realizzata agli ex compagni lo scorso anno: quella che che aprì la strada della vittoria poi sigillata da Pandev”.



Frammenti di un passato che arricchiscono il curriculum sportivo del 27enne ligure senza appesantirlo con i rimpianti facendolo concentrare solo sugli obiettivi del suo Genoa: “Dopo l’esperienza vissuta con la Juventus, il destino ha voluto così e son contento. Di cose ne avrò da raccontare un giorno a figli e nipoti. Noi? Continuiamo a lottare per l’obiettivo”.