Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Secolo XIX in edicola questa mattina, il capitano in pectore del Genoa, Stefano Sturaro, ha toccato molti argomenti. Tra questi anche della vicenda di cronaca che recentemente ha riguardato il suo compagno di squadra Portanova: “Quello di Manolo è un aspetto extracalcistico, molto delicato. Noi da compagni, da amici, l’unica cosa che abbiamo potuto fare è di cercare di alleggerirgli un po’ la giornata: cerchiamo di essere sempre gli stessi“



Da giorni di vocifera di un ormai imminente ritorno in rossoblù di Mimmo Criscito. Un'ipotesi che Sturaro accoglierebbe di buon grado: "Chiunque dovesse arrivare a gennaio, in particolare modo Mimmo, è per noi un grande aiuto. Chi arriva dovrà integrarsi in un gruppo che rema nella stessa direzione che va verso un obiettivo importante".



Il numero 33 rossoblù ha infine speso parole importanti anche per l'ex tecnico del Grifone Alexander Blessin: "Ritengo Blessin un allenatore in gamba, non c’è mai stato nessun problema tra tecnico e squadra. Quando abbiamo cominciato ad avere i primi problemi, noi in primis, e poi lui e il suo staff, non siamo riusciti a trovare una soluzione. Siamo entrati in un tunnel con ansia e negatività e ne abbiamo risentito. Siamo dispiaciuti perchè umanamente eravamo legati a lui".