Saltata la gara di domenica scorsa contro la Lazio per un fastidio muscolare, Stefano Sturaro è pronto a riprendere il proprio posto al centro della linea mediana del Genoa già da dopodomani sera.



Nella proibitiva sfida in casa della capolista Milan, il Grifone potrà dunque contare nuovamente su colui che nell'ultimo trimestre, complice l'assenza di Mimmo Criscito, a vestito i panni del capitano.



Dopo essere rimasto a riposo nel primo allenamento settimanale, quello di lunedì, ieri Sturaro è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Un rientro importante per Alexander Blessin sull'ex juventino ha sempre dimostrato di fare particolare affidamento.