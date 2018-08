Si allontana, probabilmente in maniera definitiva, l'ipotesi di un immediato ritorno al Genoa di Stefano Sturaro.



L'ipotesi che il centrocampista sanremese cresciuto nel vivaio del Grifone potesse tornare a vestire, seppur temporaneamente, la maglia del club più antico d'Italia perde di consistenza ora dopo ora, con il ragazzo che appare sempre più vicino all'approdo allo Sporting Lisbona.



La Juventus sembra infatti aver trovato l'intesa con il club portoghese per il prestito secco del 25enne arrivato a Vinovo nell'inverno 2015. Una destinazione gradita anche allo stesso giocatore che dopo tanti anni di panchine potrà finalmente tornare ad essere protagonista in campo e magari rilanciarsi anche agli occhi della dirigenza bianconera in vista di un futuro rientro in Piemonte.