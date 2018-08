Ci sono nomi che ciclicamente tornano nel grande vortice del calciomercato.



Uno di questi, almeno per quanto riguarda il Genoa, è quello di Stefano Sturaro, prodotto del vivaio rossoblù da qualche stagione domiciliato alla Juventus.



Non passa sessione di mercato, infatti, senza che per il centrocampista sanremese non venga ipotizzato un ritorno alla casa madre. Anche quest'estate, nelle prime settimane di contrattazioni, il mediano 25enne era stato più volte accostato ai rossoblù senza che però alla fine si arrivasse ad una vera e propria trattativa tra la società ligure e quella piemontese. A frenare il rientro di Sturaro era stato soprattutto l'alto costo del cartellino dato dalla Juve, 20 milioni di euro. Una cifra che faceva leva sulle tante richieste giunte in sede per il ragazzo molto seguito in Inghilterra.



Ma a tutti quei sondaggi, operati da almeno cinque formazioni di Premier League, non è mai seguita una trattativa vera e propria, tanto che a 48 ore dalla chiusura del mercato d'Oltremanica la possibilità che la carriera di Sturaro possa proseguire nel Regno Unico appare davvero minima. Ecco che allora, secondo quanto ipotizza la Gazzetta dello Sport, Marotta e Paratici starebbero pensando di assecondare la richiesta Enrico Preziosi di ottenere il centrocampista in prestito. Un'eventualità negata un paio di mesi fa ma che nelle ultime ore di trattativa potrebbe clamorosamente tornare di attualità.