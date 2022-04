Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato a Dazn prima di affrontare il Cagliari:



“La partita di oggi pesa perché manca sempre meno alla fine del campionato. Un match delicato, non viviamo un grande momento e lo sappiamo ma dobbiamo provarci fino all’ultimo secondo della stagione. Siamo persone, non dei robot. Vediamo le altre squadre e le loro partite. Siamo concentrati e andiamo in campo per dare il massimo“