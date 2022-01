Fares dice sì al Torino. L'esterno sinistro ex Verona e Spal è in prestito dalla Lazio al Genoa, che (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) a sua volta pensa all'attaccante granata Zaza. In uscita anche il centrocampista Rincon, destinato alla Sampdoria.



L'Atalanta prende ancora tempo per Piccoli, così il Genoa sta valutando Veton Berisha del Viking, fratello dell’ex laziale Valon.