La sfida tra Sudtirol e Genoa, in programma al Druso lunedì pomeriggio, non sarà solamente una gara ad alta quota tra formazioni in piena corsa per un posto in Serie A.



L'incontro tra altoatesini e liguri, del tutto inedito almeno a Bolzano, sarà anche curiosamente la sfida tra il club più antico d'Italia e quello più giovane tra i cento che partecipano ai tre livelli del calcio professionistico nazionale.



Da una parte ci saranno i pionieri rossoblù, portacolori di una società che iniziò a tirare calci al pallone per prima nel Belpaese, cominciando fin dal 1893; dall'altra i rappresentanti di un club sorte meno di 50 anni fa. La data di fondazione del Sudtirol risale infatti al 1974, quando i prossimi avversari avevano già spento ben 80 candelline.