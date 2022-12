Il casoagitae il. Laha infatti inoltrato al, città in cui è avvenuto il fatto lo scorso 30 maggio 2021) la richiesta degli atti legati all’indagine sulla violenza sessuale di gruppo che ha portato il giocatore alla condanna in primo grado a sei anni di reclusione.La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda:è infatti un atleta e potrebbe essergli contestata la, che impone il rispetto dei principi di correttezza e di lealtà ai tesserati. Il caso è però una novità e non ci sono precedenti, ma si tratta di una scelta fatta anche per mandare un messaggio al, che a questo punto potrebbe valutare di sospenderlo in via cautelare.In ogni caso, alla chiusura delle indaginipotrebbe essere deferito con la richiesta di sospensione o di squalifica. Una situazione che mette in difficoltà la società, accusata dopo la convocazione di Portanova per l’ultima partita di B contro il- soprattutto sui social - di assenza di sensibilità a un tema importante come quello dellaIlvorrebbe chiudere il caso, anche alla luce della decisione della Procura, ma è una situazione complicata per il club.resiste la presunzione d’innocenza fino a quando la sentenza sarà passata in giudicato, anche se tra ricorso in appello ed eventualepasseranno tra i 12 e i 18 mesi.Albertodeciderà di volta in volta come agire con il giocatore, valutando le sue condizioni psicofisiche.