Dopo alcuni mesi di anonimato Antonio Cassano è tornato a far parlare di sè.



​Il suo recente approdo alla Virtus Entella, squadra ancora sospesa tra Lega Pro e Serie B, ha riacceso i riflettori sul talento di Bari Vecchia. Ma il suo futuro, nonostante un accordo di massima con la società chiavarese con la quale ha cominciato ad allenarsi dallo scorso lunedì, è ancora tutto da decifrare, esattamente come quello del sodalizio biancoceleste.



​In questo clima di incertezza totale l'unico punto fermo sembra essere la volontà di Fantantonio di ritornare a prendere a calci il pallone e di farlo il più possibile vicino alla sua nuova casa di Genova. Da qui nasce l'intenzione dell'agente Fifa Alessio Sundas di proporre il 36enne al Genoa, riaccendendo una trattativa più volte ventilata in passato. “Cassano può dare ancora tantissimo al calcio italiano – ha dichiarato Sundas a Sportscommesse.it – e il Genoa per lui può essere la piazza ideale per la sua rinascita dopo il periodo lontano dai campi di gioco. Merita di calcare palcoscenici importanti e conoscendo la sua voglia di restare in Liguria, il Genoa per lui è il meglio che può ottenere, tenendo conto anche del momento poco felice della squadra rossoblu che invece con Cassano e Piatek possono formare uno dei migliori attacchi della Serie A".



​Le possibilità che la trattativa possa andare in porto non sono altissime, anche alla luce dei trascorsi blucerchiati di Cassano, eppure Sundas ha tutte le intenzioni di provarci fino in fondo, magari facendo leva anche sul ritorno in rossoblù di Ivan Juric, tecnico con cui il fantasista barese ha avuto più di un colloquio in passato: "Vogliamo portare Cassano al Genoa proponendo due anni di contratto da giocatore e un futuro da allenatore nelle giovanili rossoblu. Cassano tiene molto alla famiglia e ai suoi figli, scegliere insieme a noi e al nostro intervento il Genoa potrà quindi rivelarsi la scelta ideale per lui e per chi gli sta attorno. Abbiamo pronta l’offerta, vogliamo a tutti costi portare Antonio Cassano al Genoa”.