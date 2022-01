Nella lunga lista di pretendenti presentatesi alla porta della Lokomotiva Zagabria per chiedere informazioni su Lukas Kacavenda ci sarebbe anche il Genoa.



Considerato uno degli astri nascenti del calcio balcanico, il trequartista classe 2003 è finito nei taccuini degli scouting di mezza Europa. Tra questi, come detto, ci sarebbero anche gli osservatori del Genoa, pronti a battere la concorrenza e a portare il giocatore in Liguria già in questa sessione di mercato.