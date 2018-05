Thiago Motta dice basta. Alla soglia dei 36 anni il centrocampista italo-brasiliano del Paris Saint-Germain è pronto a fine stagione ad appendere definitivamente le scarpette al chiodo.



In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex mediano di Inter ha ripercorso le tappe che lo portarono a vestire dal maglia del Genoa nell'estate 2008, donandogli una seconda vita da calciatore dopo gli ultimi difficili anni al Barcellona: “Me ne andai per il conflitto con il presidente Laporta. Mi voleva la Roma di Spalletti, ma finii all’Atletico. E mi feci male di nuovo. Dopo tre operazioni al ginocchio mi credevo finito. Per fortuna il procuratore e amico Alessandro Canovi mi portò al Genoa".



Eppure il capitolo rossoblù della sua carriera non sembrava essere iniziato nel migliore dei modi : "Il presidente Preziosi mi fece fare due visite mediche e ci litigai sul contratto. Poi firmai in spogliatoio durante un Genoa-Milan. Anche con Gasp non fu facile. Rischiai di andarmene al primo allenamento, dopo 3 ore di esercizi temevo per il ginocchio. Ma Gasp mi fece innamorare di nuovo del calcio”.