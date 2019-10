A 48 ore di distanza dalla sua prima conferenza stampa da allenatore del Genoa, Thiago Motta si è ripresentato questo pomeriggio davanti ai giornalisti per introdurre i temi della sfida che domani sera a Marassi opporrà il suo Grifone al Brescia.



"Ho buone sensazioni - ha esordito il tecnico - Ora conosco un po’ meglio i miei ragazzi e ho trovato grandissima disponibilità. Sarà una bella partita, dobbiamo scendere in campo e dimostrare di essere una squadra. Dobbiamo affrontare la partita con la convinzione di poter fare bene. Voglio che i ragazzi abbiano voglia di fare una grande partita”.



Su ciò che può fare questa squadra e sulla prevista contestazione dei tifosi Motta invita tutti alla compattezza: “Tutti vogliamo il bene del Genoa. Io, la squadra, i tifosi e tutta la società. E quindi abbiamo bisogno di positività. Noi daremo tutto quello che abbiamo. Non importano le mie idee sul passato. Conta ciò che è successo dal giorno in cui sono arrivato. Per rispetto non parlerò di ciò che è successo prima che arrivassi. Dobbiamo essere tosti da affrontare sia per carattere che per gioco”.



Sulla situazione dei singoli giocatori l'allenatore italo-brasiliano ha spiegato:

"Gumus l’ho trovato bene, come tutta la squadra. Anche fisicamente i ragazzi stanno benissimo. Negli allenamenti che abbiamo fatto ho visto tutti in forma. Gli assenti sono i soliti, ai quali si aggiunge forse Pajac. Schone e Radovanovic sono compatibili come lo sono tutti i giocatori tra loro. A maggior ragione lo possono essere loro che sono due grandi calciatori”.









