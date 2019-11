Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Spal ai microfoni di Sky Sport: “La Spal ha giocato in contropiede, era difficile trovare spazi ma abbiamo comunque creato molte occasioni. Siamo felici per la nostra prestazione, meno per il risultato”.



SU STURARO E I GIOVANI – “Abbiamo un calciatore di livello in più adesso. Oggi era la prima gara ufficiale dopo il lungo infortunio e sono molto contento per come ha giocato e per il suo gol. Per quanto riguarda i giovani, faccio solo le scelte in merito agli allenamenti. So quello che faccio. Quando faccio giocare giovani come Cleonise o Agudelo è perché credo in loro”.