Genoa, Thorsby: 'Ringrazio Ranieri e i tifosi: questa serata è merito di entrambi'

Un gol di testa, altri due sfiorati, sempre in incornata, e una prestazione nel complesso ottima fanno diuno dei migliori in campo della gara di ieri sera tra il suo Genoa e il Cagliari.Nominato MVP dagli utenti di DAZN, il centrocampista norvegese si è presentato dopo il fischio finale ai microfoni dell'emittente televisiva: "Ho una piccola ferita in testa - ha rivelato - non so quante volte oggi ci ho dato.perché era un po' che non riuscivo a giocare tanto. Ora sono in forma e felice".Felice Thorsby lo è anche per la rotonda vittoria della sua squadra e per la rete messa a segno dal suo amico e omonimo Frendrup: "Non è solo la serata dei Morten, ma di tutti quanti. Abbiamo dato il massimo anche grazie ai

Sull'altro fronte c'era il Cagliari di Claudio Ranieri, un tecnico nei confronti del quale il numero 2 del Grifone esprime profondo riconoscimento per gli anni trascorsi assieme in passato: "".