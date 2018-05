La partita di domani tra Genoa e Torino non sarà solamente l'occasione per le due squadre di salutare al meglio i propri tifosi, ma i dirigenti granata avranno anche l'occasione di incontrare quelli rossoblù e parlare di un giocatore che Walter Mazzarri vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione: Diego Laxalt.



L'esterno uruguaiano è uno dei rinforzi che l'allenatore toscano aveva richiesto già nel mercato di gennaio, le alte richieste economiche del Genoa avevano però indotto il presidente Urbano Cairo a non portare avanti la trattativa: ci riproverà ora e al Ferraris avrà l'occasione per parlare con i dirigenti rossoblù.