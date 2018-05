Genoa-Torino, l'ultimo atto di un campionato in cui nulla è andato secondo le aspettative: Belotti non è riuscito a ripetersi agli straordinari livelli dell'anno precedente, Niang ha deluso, Lyanco e Barreca sono stati tartassati dagli infortuni, Mihajlovic è stato esonerato e, soprattutto, la squadra granata si dovrà accontentare di un decimo posto in classifica. Tutt'altra cosa rispetto agli iniziali sogni europei.



Domenica scorsa la squadra di Walter Mazzarri si è congedata dal suo pubblico con una vittoria in rimonta alla Spal, ora a Genova scenderà in campo per regalare ai propri tifosi l'effimera gioia di un altro successo che, anche se dovesse arrivare, non muterà la posizione in classifica e lascerà comunque intatto il rimpianto per quello che avrebbe dovuto essere e invece non è stato. Dopo il triplice fischio dell'arbitro i giocatori saranno liberi di partire chi per le proprie vacanze, chi per raggiungere il raduno delle proprie nazionali in vista dei Mondiali e delle ultime amichevoli. Il campionato 2017/2018 sta passare agli archivi. Finalmente. Nell'ambiente granata la voglia di lasciarsi velocemente alle spalle questa stagione è tanta.



Poi arriverà il momento della verità, quello in cui il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi non potranno più sbagliare, in cui saranno chiamati a costruire una squadra che possa realmente ambire alla qualificazione ad una coppa europea, non solo sulla carta ma anche sul campo. Per parlare del mercato ci sarà però tempo più avanti, ora in casa Torino la priorità dovrà essere quella di chiudere in maniera dignitosa il campionato: con il Genoa serve solo una vittoria.