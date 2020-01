Con già tre acquisti ufficializzati in meno di una settimana di calciomercato il Genoa è al momento la vera regina di questa sessione di trattative. Ma se i nuovi arrivi non sono ancora terminati per il Grifone è giunto il momento anche di fare i conti con i primi tagli ad una rosa attualmente composta da ben 30 elementi.



Tra i possibili addii c'è anche quello di Edoardo Goldaniga, difensore arrivato in prestito dal Sassuolo la scorsa estate ma finora visto all'opera soltanto nella sfortunata trasferta di Parma, nella quale ha giocato oltretutto meno di un'ora.



Sul mancino lombardo sembrano aver messo gli occhi almeno un paio di club di Serie A. Cagliari e Torino vorrebbero subentrare nel prestito al Grifone, stipulando con il Sassuolo il medesimo accordo attualmente in essere con i rossoblù.