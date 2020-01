Ci sarebbe anche il nome di Edoardo Goldaniga nella lista della spesa stilata dal Cagliari in vista dell'ormai imminente mercato di gennaio.



Il difensore 26enne del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, lascerebbe volentieri la Liguria dove non ha trovato lo spazio che sperava. Sono infatti appena 54 i minuti disputati del centrale lombardo tra campionato e Coppa Italia. L'unica sua apparizione con la maglia del Grifone risale al 20 ottobre, quando i rossoblù vennero travolti 5-1 a Parma e Aurelio Andreazzoli fu sollevato dall'incarico. In quell'occasione a Goldaniga non fu neppure concesso di terminare la gara, venendo sostituto ad inizio ripresa da Ankersen con il Genoa sotto 4-1.



Un trattamento che il giocatore non ha gradito e che lo avrebbe convinto a cambiare aria.