(venerdì ore 21.00 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per 30esima giornata di campionato in, l'undicesima nel girone di ritorno.GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Portanova, Melegoni; Destro.TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.