Genoa-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Genoa-Torino (sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. I granata si presentano a questa sfida al decimo posto in classifica con 27 punti, 6 in più dei rossoblù a quota 21. Gilardino deve fare a meno di Thorsby, dall'altra parte Juric non può contare su Schuurs e Zima.



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.