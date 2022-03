Sei giorni dopo il mancato rigore ricevuto contro l'Inter, è il Torino ad usufruire di un clamoroso errore arbitrale nel corso della gara odierna con il Genoa.



Al 24' del primo tempo, con i rossoblù avanti 1-0 grazie al primo gol in Serie A di Manolo Portanova, l'arbitro Maurizio Mariani punisce con un giallo l'intervento in scivolata di Leo Ostigard su Armando Izzo. Per il centrale norvegese del Grifone, già ammonito un quarto d'ora prima, la gara finisce qui. Ma, come si vede benissimo dalle immagini diffuse successivamente, tra i due difensori non vi sia alcun contatto.



La decisione però ormai è presa e non trattandosi di un'espulsione diretta ma formalmente di un'ammonizione, il Var, come da regolamento, non può intervenire per sanare il chiaro errore del direttore di gara.