Ogni estate che si rispetti ha i suoi tormentoni di mercato. In casa Genoa il leit-motiv di quest'anno è legato ad Jan Carlos Hurtado, giovane attaccante venezuelano protagonista di una trattativa assurda ed estenuante.



Dopo il comunicato ufficiale diffuso due giorni fa dal suo club di appartenenza, il Gimnasia la Plata, nel quale si annunciava il raggiungimento dell'intesa con il Grifone per il suo passaggio in Italia, ora dall'Argentina i media di Buenos Aires rilanciano l'imminenza della sua presentazione al Boca Juniors, società con cui il giocatore avrebbe già preso accordi da tempo.



Genovesi contro Xeneizes dunque. Con Hurtado, possente centravanti soprannominato il Camion, a rappresentare l'oggetto del contendere di una telenovela che nelle prossime ore potrebbe tuttavia giungere alla conclusione. Entrambi i club desiderano infatti fare al più presto chiarezza su una situazione diventata stucchevole. Non è da escludere che per risolvere la questione possa risultare decisiva proprio una chiacchierata telefonica tra i vertici rossoblù e azul-oro.