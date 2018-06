Il Genoa non molla la presa su Lisandro Lopez.

L'ex difensore centrale dell'Inter di proprietà del Benfica rimane il principale obiettivo del Grifone per rinforzare la propria linea arretrata, soprattutto se davvero Armando Izzo dovesse cambiare aria.



Nelle scorse settimana la trattativa con il 29enne argentino sembrava essersi arenata dopo un iniziale ottimismo. Ora però i dirigenti rossoblù sarebbero lentamente tornati a ricucire i rapporti sia con il club lusitano, al quale come contropartita potrebbe essere girato Diego Laxalt, che soprattutto con il calciatore che nel frattempo ha rifiutato la proposta dell'Olympiakos.



Nei prossimi giorni gli uomini mercato del Genoa voleranno a Lisbona per tentare di convincere definitivamente il ragazzo a trasferirsi in Liguria, partecipando al raduno della squadra previsto per domenica 8 luglio a Pegli.