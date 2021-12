Pare destinata a concludersi dopo appena quattro mesi l'esperienza italiana di Abdoulaye Touré.



Il mediano francese del Genoa, prelevato in estate dal Nantes, ha fin qui deluso quelle che erano le aspettative riposte su di lui, tanto che il club rossoblù lo avrebbe inserito nella lunga lista dei partenti. Anche il giocatore non è soddisfatto di come stanno andando le cose in Liguria, tanto da meditare un ritorno in patria dove, secondo quanto scrive L'Equipe, avrebbe suscitato l'interesse del Metz.