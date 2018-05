Il reparto di centrocampo del Genoa sembra essere quello destinato a cambiar maggiormente volto in vista della prossima stagione. Tra prestiti che rientreranno alla base, giocatori in scadenza ai quali non verrà rinnovato il contratto e altri che finiranno sul mercato perchè non hanno convinto oppure perchè utili per fare cassa, la futura linea mediana rossoblù sarà molto diversa da quella vista quest'anno.



Tra i vari profili in entrata l'ultimo nome seguito dalla dirigenza del Grifone è quello di Perparim Hetemaj, esperto mediano finlandese del Chievo di origine kosovara. Lo riporta l'edizione genovese di Repubblica.



Dopo sette stagioni in riva all'Adige la sua avventura in gialloblù sembra ormai essere arrivata agli sgoccioli e a giugno potrebbe svincolarsi arrivando al Genoa a parametro zero. Hetemaj è uno degli stranieri da più tempo domiciliati in Italia, essendo sbarcato nel nostro Paese nel gennaio 2010, quando il Brescia, all'epoca in Serie B, l'andò a pescare nel Twente in Olanda. In Lombardia il mediano rimase anche l'anno successivo prima di trasferirsi al Chievo nell'estate 2011, non cambiando più maglia fino ad oggi. Anche suo fratello Mehmet, di un anno più giovane e con attitudini tattiche più difensive, ha giocato diverse stagioni in Italia, difendendo i colori di Albinoleffe, Reggina e Monza.