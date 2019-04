La trattativa tra Darko Lazovic e il Genoa per il rinnovo del contratto dell'esterno serbo in scadenza il prossimo giugno prosegue ad oltranza.



Come ha sottolineato questa mattina il Secolo XIX riprendendo una vecchia intervista al numero 27 rossoblù, le parti continuano a trattare anche se al momento non vi è alcuna certezza sul futuro del giocatore.



Alla finestra, con fare altamente interessato, resta la Lazio, già a gennaio ad un passo dal tesserare l'ex capitano della Stella Rossa.