Johan Vasquez ha convinto tutti. Arrivato in Italia la scorsa estate, il difensore messicano del Genoa malgrado le difficoltà che affliggono la sua squadra si sta dimostrando un elemento duttile e affidabile, per nulla a disagio nel nostro calcio.



Non a caso nessuno dei tre allenatori alternatisi sulla panchina del Grifone ha mai rinunciato volentieri al 23enne di Navojoa, abile a districarsi sia come difensore centrale che come terzino sinistro.



Anche per questo su di lui pare abbiano messo gli occhi almeno tre club di alta classifica. Secondo quanto riporta la stampa messicana, infatti, Vasquez sarebbe entrato nel mirino di Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del numero 15 rossoblù in vista della prossima stagione.



In particolare i più interessati sembrerebbero essere soprattutto i viola che in Vasquez avrebbero individuato il sostituto ideale di Nikola Milenkovic nel caso in cui il serbo dovesse cambiare aria.