Porta, fascia e trequarti: a poche ore dal fischio d'inizio della sfida del Granillo, che stasera opporrà Reggina e Genoa nel 12° turno di Serie B, la formazione dei rossoblù presenta almeno tre incognite.



Se per 8 undicesimo che comporranno il consueto 4-2-3-1 di Blessin dubbi non ce ne sono, con Kevin Strootman che tornerà a disposizione del tecnico sostituendo nei fatti lo squalificato Badelj al fianco di Frendrup nella zona nevralgica del campo, i punti di domanda riguardano come detto eventuali modifiche nelle posizioni succitate.



Tra i pali Josep Martinez ha risolto i problemi che lo avevano costretto a saltare la sfida con il Brescia tornando negli ultimi giorni ad allenarsi regolarmente. Il suo rientro non è tuttavia scontato, visto che agli occhi di Blessin non è passata inosservata la bella prova offerta da Adrian Semper con le rondinelle e proprio per tale motivo potrebbe decidere di rinnovare la fiducia al croato.



Sulle corsie esterne il dubbio riguarda quella mancina ma le ricadute della scelta ricadranno anche sulla fascia opposta. L'ipotesi più plausibile vede l'impiego di Sabelli a sinistra e di Hefti a destra; quella alternativa comporterebbe l'inserimento di Czyborra al posto dello svizzero, con conseguente dirottamento di Sabelli sull'altro fronte.



A trequarti, infine, sicuri di un posto dal primo minuto alle spalle di Coda appaiono sia Gudmundsson che Aramu mentre per la terza maglia sono ancora una volta in ballottaggio Jagiello e Yalcin, con il polacco leggermente favorito sul turco.