Continua la corte di diversi club stranieri a Diego Laxalt.



L'ottimo mondiale disputato dall'esterno del Genoa con il suo Uruguay ne ha fatto lievitare l'interesse anche aldilà delle Alpi, tanto che sembra non passare giorno senza che una nuova pretendente si iscriva al club delle società che vorrebbero tesserarlo in vista della prossima stagione.



Le ultime sirene di mercato per il 25enne di Montevideo arrivano dall'Inghilterra dove all'interesse già noto del Crystal Palace si aggiungono ora quelli di altre due protagoniste delle Premier League, l'Everton e il Bournemouth.



I toffees sembrano aver perso le chance per arrivare allo scozzese Kieran Tierney del Celtic, primo obiettivo di mercato per la fascia sinistra, e ripiegherebbe sul laterale uruguagio, mentre i rossoneri non hanno praticamente alternative in quella posizione al veterano Charlie Daniels.



Secondo il Sun la possibile asta dall'accento britannico che starebbe per scatenarsi attorno a Laxalt porterebbe la sua quotazione attorno ai 18 milioni di sterline, poco più di 20 milioni di euro. Una cifra alla quale il Genoa non saprebbe proprio dire di no.