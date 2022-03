Una sgambata in famiglia prima del rompete le righe.



Il Genoa ha terminato quest'oggi la sua settimana di lavoro in quel di Pegli con un'amichevole che lo ha visto opposto alla Primavera di mister Chiappino. 3-1 il risultato finale, ovviamente a favore dei ragazzi di Alexander Blessin, andati in gol con Filippo Melegoni, Pablo Galdames e Roberto Piccoli. Del giovane Ambrosini la rete della bandiera dei grifoncini.



Per i rossoblù ora sono previsti tre giorni di riposo assoluto. Blessin ha infatti voluto concedere ai propri uomini un lungo fine settimana di tranquillità prima del rush finale che prenderà il via con la ripresa degli allenamenti lunedì pomeriggio.