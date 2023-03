Sorride Alberto Gilardino alla vigilia del match di stasera con il Cosenza, posticipo del 28° turno di Serie B.



Dopo settimane passate a far la conta tra squalificati e infortunati, contro i calabresi ultimi in classifica il tecnico del Genoa potrà recuperare diversi indisponibili. Come spiegato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di ieri nella partita odierna il Grifone potrà contare sui rientri di Bani, Hefti e Strootman, tutti assenti o usciti malconci nella sfida di Cagliari di mercoledì scorso.



Chi invece resterà ancora fermo ai box sono Mattia Aramu e Massimo Coda, out probabilmente almeno fino a fine mese. Assenze certamente pesanti ma che potranno essere sopperire grazie alla profondità di un organico su cui Gilardino ha dimostrato di avere grande considerazione.