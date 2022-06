Il futuro di Andrea Cambiaso è sempre più a tinte bianconere.

La lunga serie di incontri tra Genoa e Juventus ha alla fine portato alla fumata bianca per il trasferimento del giovane esterno ligure in Piemonte.



L'accordo prevede che i rossoblù ricevano per il cartellino del ragazzo cresciuto nel loro settore giovanile circa 4 milioni di euro più la proprietà di Radu Dragusin, difensore rumeno classe 2002 reduce da una stagione in prestito tra Salernitana e Sampdoria.



Ad attendere Cambiaso un contratto quadriennale.