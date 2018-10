Genoa-Udinese 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 31’ rig. Romulo (G); 20’ st Lasagna (U), 22’ st Romero (G), 25’ st de Paul (U).



Assist: 20’ st de Paul (U), 22’ st Bessa (G), 25’ st Larsen (U).



Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro (26’ st Mazzitelli), Bessa (40' st Hiljemark), Lazovic; Kouamé (31’ st Gunter), Piatek. All. I. Juric.



Udinese (3-5-2); Musso: Ekong, Opuku, Samir; Pussetto (41' st Balic), Fofana, Behrami (18’ st ter Avest), Barak (35’ st Mandragora), Larsen; de Paul, Lasagna. All. J. Velazquez.



Arbitro: P.S. Mazzoleni di Bergamo.



Ammoniti: 14’ pt Samir (U), 19’ pt Behrami (U), 24’ pt Ekong (U), 37’ pt Biraschi (G); 11’ st Romero (G), 13’ st Kouame (G), 22’ st Musso (U), 36’ st Mazzitelli (G).



Espulso: 29’ st Romero (G) per doppia ammonizione.