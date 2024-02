Genoa-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Genoa-Udinese (sabato 24 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn, telecronaca affidata ad Alberto Santi e commento tecnico di Manuel Pasqual, e in coesclusiva su Sky) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A. Rossoblù tranquilli e a ridosso delle ultime posizioni che valgono la corsa europea, friulani a soli tre punti dal penultimo posto e sempre bisognosi di risultati.



LE ULTIME - Il Genoa ha quasi tutti a disposizione, manca solo il difensore Matturro; nell'Udinese out i lungodegenti Deulofeu, Ebosse e Bijol oltre a Pereyra e Kamara. Vitinha insidia Retegui per giocare con Gudmundsson nell'attacco rossoblu, ballottaggio Lovric-Payero nella mediana bianconera. Diffidati: Retegui, Sabelli e Vasquez da una parte, Perez, Success, Thauvin e Walace dall'altra.





PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.



UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.