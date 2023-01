Denis Drăguş è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante rumeno classe ‘99 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Standard Liegi. In carriera ha vestito le maglie di Viitorul Costanza e Crotone. Vanta 5 presenze e 2 gol in nazionale maggiore. Benvenuto! pic.twitter.com/0o0zFl5cir — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 26, 2023

